«كهرباء دبي» والسفارة الفرنسية تبحثان التعاون في المياه والطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، مع السفارة الفرنسية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الفرنسية، في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.



جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، حيث رحب معالي سعيد محمد الطاير في مستهل الزيارة، بالسفير الفرنسي، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.







رؤية



واستعرض معالي الطاير، أمام الجانب الفرنسي، الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة والمبتكرة، التي تنفذها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، متطرقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر نظيفة بحلول 2050، ومشاريع الهيئة التطويرية الطموحة، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي.



وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والمؤسسات والشركات الفرنسية، في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكدين على العلاقات المميزة التي تربط الجانبين، والتي أثمرت عن تعاون مثمر في عدة مجالات.



وأشاد السفير الفرنسي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي، في ترسيخ مسيرة دبي في مجال التنمية المستدامة، وريادتها في مجالات الطاقة المختلفة.

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