تعاون بين «تريندز» ومعهد البحوث والتطوير الأرمني

المصدر: دبي- البيان

زار الدكتور ليونيد نرسيسيان رئيس معهد البحوث والتطوير الأرمني، مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وبحث مع مدير عام المركز أحمد محمد الأستاد سبل تعزيز التعاون العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم أحمد الأستاد نبذة تعريفية لرئيس معهد البحوث والتطوير الأرمني عن أنشطة مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومجالات اهتمامه الرئيسية وخططه المستقبلية والأولويات التي سيركز عليها خلال العام الجاري 2021.

وأوضح الأستاد أن المركز يولي اهتماماً بتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية وفق منظور استراتيجي يركز على تقديم دراسات متخصصة في هذه المجالات، بما يسهم في دعم صانعي القرار والمؤسسات المختلفة، كما يهتم أيضاً بتحليل الفرص والتحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والعالمية على مختلف الصعد وما تحمله من تساؤلات، وتقديم إجابات علمية وموضوعية من شأنها أن تسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار المستدام التي تنشدها شعوب المنطقة والعالم، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع أهم مراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم، والتعاون معها من أجل تنظيم الفعاليات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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