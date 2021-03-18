سيف بن زايد: الإمارات الأعلى عالمياً في رواتب الملتحقين بالدفاع المدني

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالميًا.

وقال سموه عبر تويتر: "خلال النقاش في المجلس الوطني الاتحادي طلب أحد الأعضاء زيادة رواتب رجال الدفاع المدني، فأوضحنا له أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالميًا. وهذا بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها".

وهذه هي المقارنات المعيارية العالمية حسب الدول:

وأضاف سموه أن المؤشرات الاستراتيجية لقياس فاعلية الدفاع المدني دولياً هي:

1. عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان

2. عدد الوفيات بسبب الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان

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