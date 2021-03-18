توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية - جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 04:18.

الجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثاني عند الساعة 00:28.

الجزر الاول عند الساعة 18:52 والجزر الثاني عند الساعة 07:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 23 50 10

دبــي 37 24 40 10

الشارقة 37 19 50 15

عجمان 38 20 40 10

أم القيوين 37 19 50 15

رأس الخيمة 34 20 40 20

الفجيرة 32 23 80 30

العين 38 25 25 10

ليوا 40 23 40 15

الرويس 39 25 50 25

السلع 39 24 55 20

دلما 37 25 65 25

طنب الكبرى 34 24 60 20

طنب الصغرى 34 24 60 20

أبو موسى 34 24 60 20

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز