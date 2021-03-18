بدء التسجيل إلكترونيا في برنامج الخدمة الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات عن البدء في إجراءات التسجيل لبرنامج الخدمة الوطنية باستخدام الهوية الرقمية "UAEPASS" عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية www.uaensr.ae.

ويتيح الموقع لمنتسبي الخدمة الوطنية البدء في إجراءات التسجيل الإلكتروني بدلا من مراجعة مراكز التسجيل التابعة للقوات المسلحة، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما توفر الخدمة الإلكترونية خاصية تحديث البيانات الشخصية لمنسبين الدفعات السابقة.

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