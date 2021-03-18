رئيسة وزراء نيوزيلندا: إكسبو دبي حدث هام جداً للعالم

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا أن إكسبو 2020 دبي حدث مهم للغاية بالنسبة لنيوزيلندا وللعالم فيما يتطلع الجميع للتعافي من تداعيات الجائحة.

وخلال حضورها لفعالية أقامها الجناح النيوزيلندي في إكسبو دبي بمناسبة قرب انطلاق الحدث خلال أقل من 200 يوماً في 1 أكتوبر من العام الجاري، أشارت أرديرن عبر حسابها على انستغرام إلى أن الربع الأخير من 2021 سيشهد حراكاً حقيقياً مما يشكل فرصة حيوية للمصدرين والمبتكرين من نيوزيلندا، كما نشرت صوراً من الفعالية التي عقدت في نيوزيلندا بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وشركاء الجناح النيوزيلندي في إكسبو.

ونشرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" تصريحات صحفية مصورة بالفيديو لأرديرن خلال الفعالية أكدت فيها أن إكسبو 2020 دبي سيشكل منصة انطلاق لدول العالم نحو الأسواق الدولية ، وأعربت عن أملها في أن يساهم الحدث في إبراز المقومات الفريدة التي تزخر بها نيوزيلندا وما تقدمه من ابتكارات.

ولفتت أرديرن إلى أن الدورات السابقة لمعارض إكسبو الدولية اتاحت الفرص أمام نيوزيلندا لدخول أسواق جديدة، مشيرة إلى أن إكسبو 2020 دبي الذي ينعقد إثر جائحة فيروس كوفيد 19 سيتيح لبلادها إعادة التواصل والارتباط مع باقي دول العالم.

وأوضحت أن الحدث سيشهد تفاعلاً بالحضور عبر الوسائط الافتراضية والانترنت لكنها أوضحت أن معارض إكسبو الدولية لطالما تمحورت حول الحضور الفعلي والتواصل المباشر على الأرض للتعريف بما تقدمه كل دولة

ومن جانب آخر أكد حساب جناح نيوزيلندا على وسائل التواصل الاجتماعي في تديونة بالصور حول الفعالية أن العالم سيجتمع تحت سقف واحد في إكسبو 2020 دبي حيث سيتمكن المصدرون من التواصل مع ممثلي الأعمال والشركات من 192 دولة مشاركة في الحدث، وسيشكل منصة حيوية لمسيرة التعافي المعتمدة على التصدير بالنسبة لنيوزيلندا.

ويعكس شعار جناح نيوزيلندا في إكسبو تراث وقيم شعب «الماوري»، ويعرض الجناح أيضاً حضارة السكان الأصليين من خلال تصميم الجناح، الذي يصور «واكا توانغا»، وهو تقليد «الماوري» في استخدام صناديق يدوية الصنع للحفاظ على الأشياء الثمينة، التي كانت تقدم هدايا تربط الناس ببعضهم ويقع الجناح في منطقة الاستدامة بإكسبو.

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