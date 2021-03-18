محمد بن راشد يُصدر قراراً يحمي حقوق الورثة في العقارات السكنية

المصدر: دبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (8) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني بعد وفاة مورثهم، بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف لا سيما كبار السن والقصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم، على أن تتألف اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية، يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.

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