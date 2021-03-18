حمدان بن محمد: «دي إم سات 1» تأكيد لالتزام الإمارات باتفاقية المناخ

المصدر: دبي ــ البيان

شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التزام الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ، مؤكداً سموه بالقول: «بيئتنا ثروتنا.. ملتزمون بالحفاظ عليها».

وقال سموه على «تويتر»: «في 20 مارس، يطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي «دي إم سات 1»، وهو قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية.. سيكون «دي إم سات 1» مزوَّداً بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم، وسيعمل على جمع وتحليل البيانات وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة».

وأضاف سموه: «سيخدم القمر الاصطناعي دي إم سات 1 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017 - 2050، وهو تأكيد لالتزام الدولة ببنود اتفاقية باريس للمناخ.. بيئتنا ثروتنا.. ملتزمون بالحفاظ عليها».

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