الإمارات الأولى إقليمياً والــ14 عالمياً على مؤشر الخدمات الزراعية الرقمية

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ14 عالمياً على مؤشر «الخدمات الزراعية الرقمية»، وهو أحد المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر «الرقمنة الزراعية» الصادر أمس عن البنك الدولي، ويرصد مستويات استخدام الرقمنة في قطاع الزراعة حول العالم.

ونالت الإمارات 90 درجة من أصل 100 درجة على مؤشر «الخدمات الزراعية الرقمية»، لتحتل بها المركز الــ14 على مستوى العالم، بالتساوي مع السويد.

وكانت صدار المؤشر من نصيب كوريا الجنوبية، والتي نالت العلامة الكاملة. وجاءت استونيا في المركز الثاني برصيد 99.4 نقطة.

واقتسمت الدنمرك وفنلندا المركز الثالث، وحلت المملكة المتحدة خامسة، وتشاركت الولايات المتحدة، أستراليا والنمسا في المركز السادس.

واستأثرت نيوزيلاندا بالمركز التاسع، وكازاخستان بالمركز العاشر، فيما اقتسمت هولندا، اليابان والصين المركز الـ11.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من كندا، فرنسا، النرويج، سويسرا، وروسيا.

ونالت الإمارات العلامة الكاملة في المؤشر الفرعي الخاص بوصول المزارعين إلى التيار الكهربائي، ونالت 99.2 درجة على المؤشر الخاص بوصولهم إلى السوق، 79.9 درجة على مؤشر توافر الرقمنة، وفيما يخص المؤشر العام «الخدمات الزراعية الرقمية»، نالت الإمارات 81.5 درجة.

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