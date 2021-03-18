مسؤولون: حدث تاريخي يحتفي بإنجازات دولة تفخر بها الأجيال

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مسؤولون في مختلف إمارات الدولة أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله عام 2021 «عام الخمسين»، حدث تاريخي، يحتفي بإنجازات تفخر بها الأجيال.

وعاهدوا قيادة الدولة السير تحت راية وطننا الإمارات، عابرين به إلى خمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة، وتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، مستلهمين بفكر قادتنا وحكمتهم وتوجيهاتهم الرشيدة، لتظل الإمارات حاضرة بقوة بين الأمم بسواعد أبنائها المخلصين، ويبقى اسم دولتنا مكتوباً بحروف من نور في سجل الحضارة الإنسانية العريقة.

كما أكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» يكرس الجهود المتواصلة، التي أسهم فيها كل فرد في هذا الوطن الغالي في تحقيق الرؤية التنموية للدولة.

أيضاً ذكر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 «عام الخمسين» جاء ليحتفي كل أفراد وشرائح المجتمع، بإنجازات دولتنا العظيمة، تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وبرؤية وإرادة آبائنا المؤسسين.

كما أكد المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة أن الإمارات على أتم الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة متسلحة برؤية مستقبلية وخطط مدروسة وأدوات عصرية، محورها الارتقاء بالإنسان في شتى المجالات.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، إن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، استحقاق للقيم الحضارية الأصيلة، التي أرستها القيادة وتبناها الشعب وجسدت ماضينا، الذي نفخر به وحاضرنا الذي ننافس بشرف وكرامة به. وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، إن هذا الإعلان بداية جديدة لمستقبل أصبحت أهدافه واضحة، وطموحاته كبيرة تتجاوز حدود الفضاء.

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