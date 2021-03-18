«عام الخمسين» إعلان يؤسس لمرحلة جديدة في سجل نهضة الإمارات

المصدر: متابعة - البيان

نوهت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بأن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله عام 2021 «عام الخمسين» يؤسس لمرحلة جديدة في سجل نهضة الإمارات التنموية، لتغدو الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، كما يجسد هذا الإعلان رؤية قيادتنا الرشيدة، التي آمنت دوماً بأن الإنسان هو محور التنمية والنهضة الحضارية، التي تشهدها دولتنا، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

المهندس عمر بن عمير مدير عام هيئة النقل في عجمان أكد أن دولة الإمارات تدخل عام الخمسين برؤية طموحة، تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الصعد، وتحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات. وقال بن عمير: إن تصميم الخمسين عاماً المقبلة للأجيال الجديدة، يأتي في ظل تطوير الخطط والمشاريع والتفكير، ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات، واستدامة التنمية لأجيال المستقبل.

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