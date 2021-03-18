خولة السويدي: «الخمسين» يجسد تصميم قيادتنا على مواصلة الازدهار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة يكرس الرؤية الحكيمة والجهود الكبيرة والإرادة القوية لآبائنا المؤسسين التي نقلت الإمارات إلى مصاف العالمية والنمو والازدهار وكتب قصة دولة حققت المستحيل وسطرت في سجل التاريخ الإنساني إنجازات عالمية.

وأشارت - في تصريح بهذه المناسبة - إلى أن الإعلان عن عام الخمسين يشكل استكمالاً لهذه الرؤية التنموية الطموحة ويعكس تصميم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم وصناعة مستقبل مشرق خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

وأوضحت، أن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها من تقدم وازدهار وتطور ونمو مدعاة للاعتزاز والفخر ونموذج يحتذى وأساس راسخ تُبنى عليه الجهود والخطط والأعمال في السنوات القادمة، مؤكدة أن توجيهات قيادتنا الرشيدة بمشاركة الجميع في الاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال مسيرة خمسين عاماً، يعزز روح الفريق الواحد ويوحد الهمم والجهود لبناء مستقبل جديد من التطور.

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