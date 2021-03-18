رجال أعمال: الإمارات تمضي قدماً نحو مستقبل أكثر رفعة وتميزاً

المصدر: دبي – البيان

أكد رجال الأعمال والاقتصاد أن الإمارات تمضي قُدماً في رسم معالم مستقبلٍ أكثر رفعةً وتميزاً خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث تشكّل 2021 بداية مرحلةٍ جديدة من التقدّم والريادة، موضحين أن حزمة المبادرات النوعية التي تعتمدها الدولة تدفع الاقتصاد قدماً نحو تعزيز تنافسيته عالمياً واستشراف المستقبل عبر اعتماد التكنولوجيا واقتصاد المعرفة.

وأشاروا إلى أن الدولة غرست ثقافة اللا مستحيل في مجتمع الأعمال وفي جميع القطاعات وتهيئ الطريق لدخول حقبة جديدة من الريادة في استشراف وصنع المستقبل بفضل سواعد شباب واعد يمثل القوة والثروة والأمل في صنع غدٍ أفضل، موضحين أن 2021 فرصة لكل أبناء الوطن للمشاركة في رسم ملامح عصر جديد من التطور والازدهار.

صنع الغد

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إن الإعلان بداية مرحلةٍ جديدة من التقدّم والريادة، احتفاءً باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، والذي يشكّل الدعامة المتينة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وبسواعد شبابنا الذين يمثلون القوة والثروة والأمل في صنع غدٍ أكثر ازدهاراً.

وأوضح أن عام الخمسين يتميز بحزمة من المبادرات النوعية التي تدفعنا إلى الاستلهام من إنجازات الماضي اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين والمضي قدماً في استشراف المستقبل.

مسيرة استثنائية

وذكر سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة «فالكُن سِتي أوف وندورز» إن الإعلان بمثابةٍ دعوة لأبناء الوطن للمضي قُدماً على نهج الإنجاز والتميّز الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون منذ نصف قرنٍ مع قيام الاتّحاد المبارك، والذي شكّل الانطلاقة الأقوى لمسيرة تنموية استثنائية تتواصل في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي غرست ثقافة اللا مستحيل ورسمت الطريق لدخول حقبة جديدة من الريادة في استشراف وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً وسعادة، وفق طموحاتٍ لا سقف لها.

ونقف اليوم عند محطة مفصلية ونحن نستعد لتحقيق مكتسبات حضارية سبّاقة خلال الأعوام الخمسين المقبلة، مدعومين بعزيمةٍ صلبة وإرادةٍ لا تلينْ لإحداث قفزاتٍ كبيرة وصولاً بالإمارات إلى موقع الصدارة بين أفضل الأمم المتقدّمة في العالم.

مرحلة الإبداع

وقال إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن الإعلان يدشن مرحلة من الإبداع والابتكار لوضع الأفكار والمبادرات التي تبرز نجاحات الماضي كي تكون إرثاً يبث الفخر والاعتزاز في نفوس الأبناء، وكذلك تطوير الأجندة والبرامج التي تشكّل محركاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة.

خريطة عمل

وأكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الإعلان يشكل مناسبة تدعونا لاستذكار مسيرة النماء والازدهار والرخاء التي أسس لها آباؤنا المؤسسون منذ قيام الاتحاد، وسار على نهجم قيادتنا الرشيدة من خلال الإنجازات الفريدة المحققة والكثير من البرامج والمبادرات التي رسخت مكانة الدولة، التي تصدرت العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، حتى أصبح اسم الإمارات يتردد صداه في كل المحافل الدولية ويشار إليها بالبنان أينما ذكرت.

وقالت نادية عبدالله كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في الإمارات، إن الدولة تمتلك الكثير من الإنجازات التي تستحق الاحتفال بها، وقد يكون أثمنها بناء الإنسان الإماراتي المبدع والقادر على إثبات قدراته في جميع المجالات والمساهمة ببناء دولته الحبيبة، وقد حظي شباب الإمارات بسبل الدعم كافة من القيادة الرشيدة التي حرصت على تمكينهم إيمانا منها أن بناء الدولة هو بناء الإنسان، واليوم نشهد جميعاً مساهمة الكوادر المواطنة في إنجازات علمية بمجالات الفضاء والصناعة والتكنولوجيا.

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