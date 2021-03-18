خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أيرلندا وبنغلاديش

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مايكل دي هيغينز رئيس ايرلندا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مايكل دي هيغينز.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مايكل مارتن رئيس وزراء ايرلندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمد عبدالحميد والشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

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