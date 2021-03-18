البواردي يكرّم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة وزارة الدفاع للتميز الحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

كرم معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة وزارة الدفاع للتميز الحكومي» في قاعة الإمارات صباح أمس، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمكرمين.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي بهذه المناسبة أن الدعم والرعاية اللذين توليهما قيادتنا للمؤسسات الحكومية وسعيها لحشد كافة الموارد والإمكانات والطاقات البشرية، بهدف ابتكار منظومات عمل جديدة ولتحقيق التميز والإبداع في المؤسسات الحكومية في كافة المجالات، يدفعنا وبكل إخلاص إلى أن نسعى للحصول على المراكز المتميزة في العمل المؤسسي.

وأضاف معاليه قائلاً: ستحافظ وزارة الدفاع على دورها الوطني في خدمة القطاع الدفاعي والعسكري من خلال محاور عديدة يتقدمها التعليم، الصحة، التوازن بين الجنسين، البحث والتطوير العلمي، استشراف المستقبل واستقطاب المواهب والخدمات الحكومية المميزة، وقطاع الشباب الذي يعمل مجلس شباب وزارة الدفاع على تعزيز دوره الهام، كما نعلن عن تعيين رئيس تنفيذي للسعادة وجودة الحياة لدعم تنفيذ البرنامج الوطني في بيئة الدفاع، بالإضافة إلى الاستعداد للخمسين من خلال عدة مبادرات تعزز مستقبل العمل الحكومي.

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