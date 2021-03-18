نهيان بن مبارك يترأس اجتماع أعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة لنخيل التمر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الاجتماع السنوي الرابع عشر لمجلس أمناء الجائزة، بحضور أعضاء المجلس.

وأشاد معاليه بالرعاية الكبيرة التي تحظى بها الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسس الجائزة وراعيها، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

ترحيب

ورحب معاليه بانضمام معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وشو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) كأعضاء جدد بمجلس أمناء الجائزة وناصر محمد الجسمي بصفته عضواً عن فئة الشباب.

كما اطلع أعضاء المجلس الذي عقد جلسته الفعلية في مكتب معاليه بوزارة التسامح والتعايش بأبوظبي بحضور فعلي لسبعة من أعضاء المجلس (وثلاثة عن بُعد) على جدول الأعمال وأثنى الجميع على جهود الأمانة العامة فيما تم تحقيقه من إنجازات خلال الدورة الثالثة عشرة.

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