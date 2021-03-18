العويس يشيد بحضور سيف بن زايد جلسات المجلس

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بتكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم بذله من جهود وعمل مشترك من جميع فرق العمل، والذي ينعكس على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برامج وخطط عمل لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمة الوطن والارتقاء بجميع قطاعاته.

شكر

وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حرصه الدائم على حضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي، حيث شهدت الجلسة الثامنة من جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، حضور سموه لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، والإجابة بدقة وشفافية عن أسئلة ومداخلات الأعضاء، والذي يبرز الاهتمام الكبير من القيادة لبحث وتقديم الحلول التي من شأنها الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، على جهودهم الكبيرة، مؤكداً أن حرص أصحاب المعالي الوزراء على حضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي والإجابة عن جميع أسئلة الأعضاء حول جميع القضايا التي يتم طرحها تحت قبة المجلس، هو تأكيد على المستوى المميز في العمل البرلماني في دولة الإمارات، والذي تتوحد فيه الجهود لحل جميع القضايا التي تواجه أفراد المجتمع، وبما يمكن من مواصلة مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال معاليه: «إن العمل البرلماني في دولة، والذي يقدم اليوم نموذجاً يحتذى في الشراكة بين ممثلي الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يواكب مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، كما أنه أصبح ركيزة رئيسية في تحقيق دولة الإمارات لتطلعاتها في الريادة والتميز عالمياً، خلال الخمسين عاماً المقبلة».

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