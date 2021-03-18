«طرق دبي» تستكمل تطعيم سائقي التاكسي والمواصلات العامة ضد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجهات المختصة الأخرى، عن استكمال حملة تطعيم جميع سائقي التاكسي والمواصلات العامة بنسبة 100% والذي يتجاوز عددهم 20000 سائق.

وتؤكد هيئة الطرق حرصها على سلامة وصحة موظفيها، خاصة خط الدفاع الأول وأولئك المعنيين بالتعامل المباشر مع المتعاملين، وأنها تعمل حالياً على تطعيم بقية موظفي الصفوف الأمامية والعاملين في مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، وذلك في إطار حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها إمارة دبي ضد فيروس كوفيد 19.

وتفصيلاً، قالت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «بدأت الهيئة حملتها التوعوية للموظفين، من خلال تشجيعهم على أخذ التطعيم بالتزامن، مع بدء توفير اللقاح في المراكز الصحية المتخصصة، وذلك عبر سلسلة من الرسائل التوعوية والمحفزة في قنوات الهيئة الداخلية، لبث روح الإيجابية وتشجيع الموظفين على أخذ اللقاح في هذه الفترة الاستثنائية، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على رصد الموظفين الذين استكملوا عملية التطعيم بشكل دوري، وفرزهم بحسب المؤسسات والقطاعات التابعة لها».

وأضافت ندى جاسم: «قامت الهيئة بإنشاء مركزين داخلين الأول لتطعيم لسائقي التاكسي والمواصلات العامة في 19 يناير 2021 ولغاية شهر مارس 2021، والثاني مركز لتطعيم موظفي الهيئة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، والجهات المختصة الأخرى بدءاً من 3 فبراير 2021، وجرى خلالها تقديم ما يقارب 40000 جرعة تم توفيرها لمختلف الفئات شاملة السائقين وموظفي الواجهة ومشغلي غرفة المترو والترام ومفتشي المواقف وعائلاتهم وجميع موظفي الهيئة وعائلاتهم من الراغبين في تلقي اللقاح.

بالإضافة إلى موظفي التعهيد، وسائقي الحافلات المدرسية وسائقي دراجات توصيل الأغذية وسائقي مركبات الليموزين».

من جانبها أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية التطعيم ضد كوفيد 19، وذكرت أنها وفرت ثلاثة أنواع من اللقاحات المعتمدة محلياً وعالمياً، ليكون هناك خيار أمام المستهدفين من الأنواع، وحتى تتم حملة التطعيم على أوسع نطاق سواء من خلال اللقاحات المتنوعة أو المراكز المخصصة للتطعيم المنتشرة على مستوى ربوع دبي.

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