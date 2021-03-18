«إسعاف دبي» و«دائرة المالية» تتبادلان الخبرات المؤسسية

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودائرة المالية بحكومة دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة المؤسسية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلّق بمنظومة الجيل الرابع المستخدمة لربط المشاريع والمبادرات الخاصة بمعايير التميز الحكومي لإمارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية، وذلك في مقر المؤسسة. ويرتبط هذا النظام الذي تعمل عليه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمنظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي في إمارة دبي. وبهذه المناسبة، أعرب بن دراي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع دائرة المالية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه، أكّد أهلي أن مذكرة التفاهم المبرمة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تشكّل خطوة داعمة للغايات الاستراتيجية الواردة في خطة دائرة المالية.

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