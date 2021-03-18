الإمارات تشارك في اجتماع «الاتحاد العربي للقضاء الإداري»

المصدر: أبوظبي- وام

شارك المستشار محمد حمد البادي رئيس محكمة الاتحادية العليا، والوفد المرافق له في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، حيث تترأس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاتحاد العربي للقضاء الإداري، خلال العامين المقبلين.

وتم خلال الاجتماع ـ الذي عقد عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاءـ اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد عن العامين 2019/ 2020، وكذلك مناقشة الخطة السنوية للعام 2021 للاتحاد.

وقدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات كل الشكر والتقدير، خلال كلمته إلى القائمين على الاتحاد على جهودهم الفاعلة في إنجاح هذا الاتحاد، وطرحهم للأفكار والآراء الهادفة، وما يبذلونه من جهود للإعداد والتحضير للاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات السابقة وتحضيراتهم لهذا الاجتماع في هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، وسعيهم الدؤوب لمواصلة مسيرة الاتحاد العربي للقضاء الإداري، عبر استمرارية عقد اجتماعاته ولقاءاته، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة عبر الاتصالات المرئية.

ويسعى أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع الخامس هذا العام إلى تبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري بين الدول الأعضاء، والتأكيد على استقلال القضاء وحصانته وقيمه العليا، بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات بالقضاء الإداري، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات العربية، وتطوير وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات في ما بينهم.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس الاتحادية العليا كلاً من شهاب الحمادي، وأحمد عبدالله الملا القضاة في المحكمة الاتحادية العليا.

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