«تنمية المجتمع» بدبي تطلق خط «عونك» لاستشارات الإدمان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق خط عونك لتقديم الاستشارات المتعلقة بالمتعاطين والمتعافين من الإدمان، وذلك بهدف تعزيز حماية الفئات المستهدفة وتوفير دعم على مدار الساعة لهم ولأسرهم وتقليل نسبة العود إلى الإدمان.

ويشرف على الخط الساخن 800988 موظفون مدربون لتقديم الاستشارات بشكل مهني متخصص وبسرية تامة. كما يتولى الاختصاصيون المشرفون على الخط الساخن تقييم مستوى الخطورة والتعامل معها وفق بروتوكولات تتناسب مع كل حاله، حيث يتم التدخل بشكل مباشر بالتعاون مع الجهات المعنية في حال درجة الخطورة العالية، وأخذ الإجراءات الضرورية في حالات الخطورة المتوسطة، وتوجيه المتصلين إلى القنوات الضرورية لتلقي الخدمة في الحالات الأقل خطورة.

وبين حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بأن هذه الخطوة تأتي من منطلق أهمية وجود قناة اجتماعية متوفرة على مدار الساعة لدعم المتعاطين أو المتعافين من الإدمان وأسرهم.

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