قائد عام شرطة أبوظبي يدشّن وحدة «رزين» للإنقاذ والإطفاء والإسعاف

المصدر: أبوظبي - وام

دشن اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي وحدة رزين للإنقاذ والإطفاء والإسعاف التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والمجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة، وذلك على شارع رزين بين أبوظبي والعين في إطار الاهتمام بمجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتحقيق الاستجابة الفعّالة لحماية الأرواح والممتلكات. حضر التدشين اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي والعميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومديرو القطاعات بالهيئة.

وأكد المزروعي الحرص على الاستمرار في تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً وسلامة في العالم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة، التي كان لها الدور الأساسي في ريادة الأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان ورفع نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة مع المجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

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