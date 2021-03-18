تدشين محطة تحويل رئيسية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400132 كيلوفولت تحمل اسم «شمس» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية 2020 ميغافولت أمبير، وخطوط نقل جهد 400 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً لربطها بشبكة الهيئة.

حضر تدشين المحطة كل من المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، ونواب الرئيس في قطاع نقل الطاقة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

ويأتي تدشين محطة التحويل «شمس» جهد 400132 كيلوفولت في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة شبكة نقل الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050».

تقنيات

بدوره، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن محطة «شمس» تتضمن أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، موضحاً أن تدشين محطة التحويل الجديدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400132 كيلوفولت في دبي إلى 24 محطة، إضافة إلى 3 محطات أخرى تعمل على تنفيذها.

يشار إلى أن المشروع نفذته «إيه بي بي لينكسون» (ABB Linxon) ويتم استخدام أحدث أنظمة التحكم والحماية في محطة «شمس» التي تتضمن 14 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 400 كيلوفولت و28 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 132 كيلوفولت، و4 محولات 400132 كيلوفولت بقدرة 2020 ميغافولت أمبير.

8.5

أوضح معالي سعيد الطاير أن القيمة الإجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء تحت الإنشاء في «كهرباء دبي» تزيد على 8.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع محطة «شمس» بلغت 562 مليون درهم، وقد تم تنفيذ مشروع محطة «شمس»، والذي تضمن أكثر من مليوني ساعة عمل آمنة دون إصابات، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة رغم التحديات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد 19، حيث تم استخدام طائرات الدرونز لمتابعة سير العمل عن بعد على مدار الساعة مع الترتيب لزيارات ميدانية افتراضية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة مع الحفاظ على أمن وسلامة العاملين.

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