تكثيف حملات التفتيش بأسواق عجمان

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ«البيان» اكتمال الترتيبات والاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، وإحكام الرقابة على الأسواق العامة متمثلة في سوق الخضار والفواكه، وسوق السمك وسوق اللحوم والدواجن في الإمارة، لضمان صحة وسلامة الزوار بالأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى أنه تم إصدار 4 تعاميم إدارية، تختص بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة عجمان.

وقد نفذت الدائرة 3168 زيارة تفتيش، منذ بداية العام الحالي حتى منتصف مارس الجاري باستخدام نظام التفتيش الذكي، وأسفرت عن 400 إنذار، و106 مخالفات، وإغلاق 33 منشأة غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية، وقررت الدائرة منع عرض منتجات المخابز والعصائر والمعجنات أمام المنشآت الغذائية، خلال الشهر الفضيل.

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