تعاون بين «أبوظبي للتقاعد» و«جمعية العسكريين»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين، لتقديم خدماته للمتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق من أعضاء الجمعية، وذلك في إطار الإجراءات التحسينية التي يقوم بها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه، وسعيه لتوسيع نطاق هذه الخدمات.

تواصل

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، واللواء الركن (م) مبارك سالم عويضة الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعيــة العسكريين المتقاعدين، إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين، وبناء شراكة مجتمعية وعلاقات فعّالة لخدمة العسكريين المتقاعدين والمستحقين عنهم.

خدمات

وبموجب الاتفاقية يمكن للعسكريين المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق والمستحقين عنهم، تقديم طلباتهم للحصول على خدمات التقاعد عبر المقر الرئيسي للجمعية وفروعها الخمسة في مختلف إمارات الدولة، على أن يتم إنجازها وتنفيذها بنفس الجودة والدقة والمعدل الزمني لتقديم الخدمة المعتمد من الصندوق في قنواته الرئيسية.

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