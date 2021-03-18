ابتكاراً تضمنها تقرير «ابتكارات حكومية من الإمارات» لتحسين حياة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تقرير «ابتكارات حكومية من الإمارات» الذي يضم 25 ابتكاراً من أهم الابتكارات التي تم تنفيذها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، ضمن سلسلة تقارير ترصد الابتكارات الحكومية، تجسيداً لحرص الحكومة على دعم الأفكار المبتكرة ونشر ثقافة الابتكار الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع.

ويأتي إطلاق التقرير ترجمة لجهود ومبادرات المركز الهادفة لنشر وتعميم التجارب الريادية في مختلف مجالات الابتكار ونقلها للعالم، عبر تعزيز الشراكات العالمية وتعزيز الاستفادة من التجارب وتبادل المعارف وأفضل الممارسات المبتكرة التي طوّرتها دولة الإمارات، ورصد وتوثيق الابتكارات التي طبّقتها حكومات العالم ودراستها، لدعم الجهود الوطنية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار أسلوب عمل وأداة لتصميم وتطوير تجارب ومبادرات وحلول للتحديات الحالية والمستقبلية استناداً إلى الرؤية الاستشرافية لحكومة دولة الإمارات.

تجارب

وأكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أن تقرير ابتكارات حكومية من الإمارات يعكس توجهات الحكومة بنشر وتعميم ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل الحكومي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز بيئة الابتكار الحكومي وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل.

وقالت هدى الهاشمي إن التقرير ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في نقل تجاربها الرائدة لمختلف دول العالم للاستفادة منها وتوظيفها في تطوير ممارسات وأساليب عمل وحلول أكثر فاعلية تقوم على التجربة والاختبار وتلامس حياة أفراد المجتمع، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ويرسخ مكانة وتنافسية دولة الإمارات وموقعها كمختبر عالمي مفتوح للتجارب المبتكرة.

معايير

وتشمل الابتكارات التي تضمنها التقرير محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وإطار التكامل للخدمات الحكومية في إمارة عجمان، وجهاز إنجاز للخدمة الذاتية، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المرتبطة بحالات تشوهات القلب الخلقية، ونظام إدارة المعلومات الإلكتروني لمختبرات الأدلة الجنائية ـ فيدليمس، والهوية الرقمية، والخارطة الجرمية، ومحفظتي، ومنصة رقمية للتوثيقات منصة التوثيق الرقمية، وسجل دبي التجاري المبني على تكنولوجيا «بلوك تشين»، وخلاصة القيد الإلكترونية.

كما تتضمن الابتكارات نظام الحواسيب الآلية المتنقلة، وروبوت دردشة تفاعلي لخدمات عقود الإيجار، وتطبيق لعبة «حقوقي» الذكي، ومختبر التأهيل الذكي ــ مختبر العلاج الروبوتي، وحزمة الأدوات البحثية المعنية بدراسة أبقار البحر والأعشاب البحرية، وتطبيق «حياة»، وبطاقات التبرع، وتقنية الإشارات المسموعة الموزعة، والجهاز المبتكر «نبض الموارد البشرية»، وروبوت الدردشة المعني بالتفتيش الإلكتروني، وحديقة الممزر الذكية، وبوابة المقطع، ونموذج النقل لتقدير وتقييم بدائل النقل الاستراتيجي لإمارة أبوظبي STEAM، ومنصة الابتكار The Hive.

وقام فريق من الخبراء في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي باتباع آلية تقييم دقيقة وشاملة لاختيار أفضل الابتكارات التي تنطبق عليها معايير «الحداثة، والقابلية للتكرار، والأثر»، ونظم زيارات ميدانية ومقابلات لتوثيق الابتكارات، حيث وصل عدد المشاركات إلى 550 ابتكاراً من 128 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

حداثة

ويسلّط التقرير الضوء على حداثة الابتكارات والمشاريع التي يميزها العمل الجماعي، حيث تمثل العديد من الابتكارات نتاج فكرة تم تقديمها من أحد الموظفين وتطويرها وتنفيذها من خلال فريق عمل الجهة الحكومية.

يذكر، أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عمل على التواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، لرصد وتوثيق الابتكارات الحكومية في الدولة بما يسهم في تعزيز الاستفادة منها ومشاركتها مع الحكومات في المنطقة والعالم.

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