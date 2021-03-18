«الفجيرة الخيرية» تطلق مشاريع رمضانية بـ 56 مليون درهم

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد محمد علي الملا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إطلاق الجمعية حملة مشاريع شهر رمضان المبارك تحت شعار «وبشر المحسنين» بتكلفة 56 مليون درهم بواقع زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى استكمال استعداد الجمعية هذا العام وفق توجيهات ومتابعة سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة لاستقبال شهر رمضان بمجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية التي يتم تنفيذها، بهدف إسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن الجمعية أنفقت في شهر رمضان الماضي 49 مليون درهم، وصل عدد المستفيدين منها 431 ألف فرد وزعت على مشاريع خيرية عديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في الساحة الخارجية لقلعة الفجيرة بحضور محمد الملا ويوسف المرشودي مدير عام الجمعية وفايز اليماحي مساعد مدير الجمعية وبدر الذباحي نائب المدير العام وعبد الله الظنحاني مدير فرع الجمعية في دبا الفجيرة وممثلي وسائل الإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز