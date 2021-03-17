وزير الدفاع البرازيلي يشيد بالعلاقات المتميزة لبلاده مع الإمارات

المصدر: برازيليا - وام

أشاد فيرناندو أزيفيدو أي سيلفا وزير الدفاع البرازيلي بالعلاقات المتميزة لبلاده مع دولة الإمارات في كافة المجالات ومنها المجال الدفاعي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل، حيث تناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في مجال الدفاع وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض المشاركة البرازيلية المتميزة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021.

وأشاد السفير بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وخاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات في أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن الملحقية العسكرية لدولة الإمارات في برازيليا هي الأولى للدولة في منطقة أمريكا اللاتينية.

من جانبه أكد وزير الدفاع البرازيلي على اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجال الدفاعي، مشيراً إلى تميز الصناعات البرازيلية في هذا المجال كما أعرب عن إعجابه بما وصل إليه معرض «آيدكس» من تميز وما حققه من نجاح، متطلعا إلى مشاركة بلاده في معرض دبي للطيران.

حضر اللقاء العميد طارق سعيد الشامسي، الملحق العسكري للدولة في برازيليا.

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