الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:
الخميس.
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة.
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - مائل للحرارة نهاراً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت.
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شمالاً وعلى بعض المناطق الساحلية - انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية والغربية .
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الأحد.
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئياً ومغبر أحياناً - انخفاض آخر في درجات الحرارة على اغلب مناطق الدولة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وشرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين.
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف ظهراً في بحر عمان.