قائد عام شرطة الشارقة يكرم منتسبين لتحقيقهم زمن استجابة قياسي

المصدر: الشارقة – البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عدداً من المنتسبين من مرتب الإدارة العامة للعمليات المركزية، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة.

وأكد اللواء سيف الشامسي أن هذا التكريم يأتي إيماناً من شرطة الشارقة بتحفيز منتسبيها المتميزين كل في مجالِ تخصصه، موضحاً أن المكرمين، وبفضل سرعة تعاملهم واستجابتهم لبلاغ وارد عن نشوبِ حريق، قد حققوا زمن استجابة قياسي بلغ (3) دقائق فقط، من لحظة تلقيهم البلاغ، مثنياً على حسهم الأمني العالي، وسرعة تعاملهم مع الحدث بمسؤولية.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن شكره واعتزازه بجهود المكرمين، التي برهنت على جاهزيتهم، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق الاستجابة لمختلف البلاغات في زمن قياسي، والاستعداد التام للعمل على تحقيق الأمن والأمان لإمارة الشارقة.

من جانبهم، عبّر المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم، واعتبروا التكريم دافعاً لبذل المزيد من العطاء على أكمل وجه.

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