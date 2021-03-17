"طرق دبي" تنتهي من تطعيم سائقي التاكسي والمواصلات العامة ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجهات المختصة الأخرى، عن استكمال حملة تطعيم جميع سائقي التاكسي والمواصلات العامة ممن ينطبق عليهم بنسبة 100% والذي يتجاوز عددهم 20,000 سائقًا، وتؤكد الهيئة حرصها على سلامة وصحة موظفيها، خاصة خط الدفاع الأول وأولئك المعنيين بالتعامل المباشر مع المتعاملين، وأنها تعمل حالياً على تطعيم بقية موظفي الصفوف الأمامية والعاملين في مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، وذلك في إطار حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها إمارة دبي ضد فيروس كوفيد-19.

وتفصيلاً، قالت ندى جاسم مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "بدأت الهيئة حملتها التوعوية للموظفين، من خلال تشجيعهم على أخذ التطعيم بالتزامن، مع بدء توفير اللقاح في المراكز الصحية المتخصصة، وذلك عبر سلسلة من الرسائل التوعوية والمحفزة في قنوات الهيئة الداخلية، لبث روح الإيجابية وتشجيع الموظفين على أخذ اللقاح في هذه الفترة الاستثنائية، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على رصد الموظفين الذين استكملوا عملية التطعيم بشكل دوري، وفرزهم بحسب المؤسسات والقطاعات التابعة لها".

وأضافت ندى جاسم: "قامت الهيئة بإنشاء مركزين داخلين الأول لتطعيم لسائقي التاكسي والمواصلات العامة في 19 يناير 2021 ولغاية شهر مارس 2021، والثاني مركز لتطعيم موظفي الهيئة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، والجهات المختصة الأخرى بدءاً من 3 فبراير 2021، وجرى خلالها تقديم ما يقارب 40,000 جرعة تم توفيرها لمختلف الفئات شاملة السائقين وموظفي الواجهة ومشغلي غرفة المترو الترام ومفتشي المواقف وعائلاتهم وجميع موظفي الهيئة وعائلاتهم من الراغبين في تلقي اللقاح. بالإضافة إلى موظفي التعهيد، وسائقي الحافلات المدرسية وسائقي دراجات توصيل الأغذية وسائقي مركبات الليموزين وذلك من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع" وتم تجهيز المركز وإنشاء 30 "كاونتر" لتطعيم حوالي 1200 إلى 1500 موظف في اليوم الواحد، بمعدل 150 موظفاً في الساعة، وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان التباعد والحفاظ على المسافة الآمنة بين الموظفين خلال فترة تلقي اللقاح في المركز".

وأكدت ندى جاسم التزام الهيئة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي بين الموظفين، وهي مطبقة في كافة أوقات عملهم داخل الهيئة، وتقليل عدد الموظفين على رأس العمل، عبر توفير خيارات العمل عن بُعد، وبالتالي الحفاظ على التباعد بقدر الإمكان، مشيرة إلى أن رسائل الهيئة التوعوية متواصلة، وهي موجهة لجميع موظفيها وعائلاتهم، وكذلك مرتادي وسائل المواصلات العامة، لتحقيق أفضل النتائج الملموسة في الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة فايروس كورونا المستجد.

من جانبها أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية التطعيم ضد كوفيد-19، وذكرت أنها وفرت ثلاثة أنواع من اللقاحات المعتمدة محلياً وعالمياً، ليكون هناك خيار أمام المستهدفين من الأنواع، وحتى تتم حملة التطعيم على أوسع نطاق سواء من خلال اللقاحات المتنوعة أو المراكز المخصصة للتطعيم المنتشرة على مستوى ربوع دبي.

وقالت الهيئة إنها بسطت جميع الإجراءات الخاصة بالتطعيم، ووفرت رحلة صحية آمنة ومريحة للراغبين في التطعيم، وأنها خصت بإجراءاتها المبسطة وتسهيلاتها جميع موظفي حكومة دبي، ودعت جميع الموظفين للحرص على أخذ التطعيم، وذلك حماية للموظفين وأسرهم والمحيطين بهم والمجتمع بشكل عام.



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