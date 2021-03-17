خلف الحبتور يتبرع بمليون درهم إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرع خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بمليون درهم لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي في الجليلة للأطفال، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى.

وقال الحبتور: "يؤسفني أن هناك أطفالاً في القرن الحادي والعشرين لا يحصلون على الرعاية الطبية المجانية.. تهتم قيادتنا بسخاء بالجيل الجديد من داخل وخارج الدولة.. ولكنني أعتقد أنه من واجب المقتدرين بيننا أن يساهموا أيضاً في دعم الجهود الحكومية".

وأضاف: "يقوم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بعمل رائع في العناية بالأطفال من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق، من دون أي تمييز بينهم.. أتوجّه بالشكر إلى الدكتور الخياط والفريق الإداري، ويشرّفني أن أقدّم لهم هذه الهدية".

ومن جهته ثمّن الدكتور عبد الله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال هذهالمبادرة الإنسانية قائلاً:" نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للسيد خلف الحبتور صاحب الأيادي البيضاء على هذه المكرمة الإنسانية لمنح الأمل لأطفالنا المرضى في العلاج داخل مستشفى الجليلة، وسيتم توجيه هذا التبرع لعلاج الاطفال ولتحسين حياتهم، وكوننا المستشفى الوحيد المتخصص في طب الأطفال في الدولة نسعى لمساعدة أكبر عدد من الأطفال، وذلك لتمكينهم من عيش طفولة صحية مثل باقي أقرانهم".

الجدير بالذكر أن الحبتور صاحب أيادٍ بيضاء يُعرَف عنه مساهمته في أعمال وبرامج خيرية واسعة حيث فاقت قيمة تبرعاته 500 مليون درهم على مر السنين. وتشمل هذه المبادرات برامج للمعونات الغذائية، وتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفارّين من الحروب، ودعم الأبحاث الطبية والمعاهد التعليمية، والعديد من المبادرات الأخرى في الإمارات وخارجها.

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