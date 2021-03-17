إغلاق مؤسسة غذائية بدبي لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، ونفذ مفتشو البلدية 2385 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال 16 مارس الجاري أسفرت عن مخالفة 4 مؤسسات، وتوجيه 35 تنبيهاً. وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2345 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يوميا الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية التي يتم تنفيذها على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتتضمن هذه الاجراءات اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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