شرطة الشارقة تهيب بأفراد الجمهور عدم التعامل مع المتسولين

المصدر: البيان الإلكتروني

تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد الجمهور بعدم التعامل مع أو التعاطف مع المتسولين، بجانب عدم التواصل أو التلامس الجسدي معهم بأي صورة من الصور، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، وما قد يسببه لهم التعامل المباشر مع فئة المتسولين الذين قد يكونون مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض، كما تدعو أفراد الجمهور إلى عدم التعاطف مع هذه الفئة التي تهدف إلى الاستيلاء على أموالهم بإستدرار عطفهم للإيقاع بضحاياهم.

كما تدعو أفراد المجتمع إلى دعم الجهود المبذولة من جانب الاجهزة الأمنية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في الاحياء السكنية أو امام المحال التجارية والمساجد، أو في أي مكان آخر بإمارة الشارقة على الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات بشرطة الشارقة.

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