مسؤولون: تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية

المصدر: متابعة: قسم المحليات

بارك مسؤولون إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» مؤكدين أنه تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي في مسارها الصحيح نحو اللامستحيل واللانهاية من المكتسبات والإنجازات، مشيراً إلى أن من يبصر إلى ما قبل 50 عاماً خلت، سيرى دولتنا ما هي إلا صحراء جرداء، ولكن بجهود والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وبمؤازرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، تحولت الصحراء إلى دولة عظمى سجل لها التاريخ إنجازات لا حصر لها.

من جهته، قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، 2021 «عام الخمسين»، تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية التي ترتكز على تكريس مفاهيم البناء والإنجاز والتسامح والتعاون مع دول العالم، من أجل نهضة وطنية، يمتد أثرها إلى مختلف شعوب العالم.

مسيرة

وأثنى اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة على إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، موضحاً أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة استطاعت عاماً تلو عام أن تتواصل مسيرة الإنجازات فيها، لتحقق قفزات تنموية في مختلف المجالات،، لافتاً إلى أن مسيرة التميز بالدولة تمضي بثبات تحت رؤية حكيمة تتطلع دوماً إلى المستقبل المشرق مستشرفة مزيداً من النجاحات والإنجازات.

مناسبة

كما أكد الدكتور سالم حمد بن حمضة المدير العام لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، عام 2021 (عام الخمسين) مناسبة للاحتفال بإنجازات الدولة وبيوبيلها الذهبي، وتكريم لجيل آبائنا المؤسسين وتعريف أبنائنا بالتحديات التي واجهتهم والإنجازات التي تحققت لتكون لهم دافعاً وملهماً لاستكمال مسيرتهم والوصول لتكون الإمارات رائدة في جميع المجالات.

منجزات

وأكد بشير خلفان المحيربي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، يمثل مرحلة وطنية جديدة، تجسد فيها أسمى معاني الولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة، وهي احتفال بمنجزات الوطن طيلة خمسة عقود ماضية، وصلت فيها الإمارات إلى أعلى درجات التنافسية العالمية، في شتى المجالات، وأن ما تحقق في خمسة عقود مضت، يضعنا في قمة المسؤولية وصولاً إلى المئوية، ومنجزات أخرى تحقق تطلعات وطننا الغالي، ونفتخر بها أمام العالم أجمع.

وقال سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن إعلان 2021 عام الخمسين، دعوة حثيثة لمواصلة العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، ومواصلة البناء والسعي لتظل دولتنا الفتية تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، وصولاً إلى الأهداف المرسومة بكل عزم واقتدار.

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