«دبي الذكية»: مرحلة استثنائية تحمل معاني عميقة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أنه باحتفال دولتنا بعام الخمسين، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمر دولتنا بمرحلة استثنائية تحمل الكثير من المعاني العميقة في تاريخها، ومع وصول الإمارات إلى يوبيلها الذهبي تملؤنا مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات دولتنا التي امتدت لخمسة عقود، أثبتت خلالها أن إرادتها لا تعرف المستحيل وطموحاتها لا حدود لها، واعتبر يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 عام الخمسين، مناسبة تاريخية تجسد رؤية وفكر وإرادة مؤسسي دولتنا لخمسة عقود فائتة.

نهج وعمل تشاركي وجهود جبارة أنشأت دولة الاتحاد الطموحة على أرض الواقع، وقدمت للعالم نموذجاً اتحادياً عالمياً ملهماً ومنفتحاً على جميع الثقافات، وفي ذات الوقت متمسكاً بهويته الوطنية الأصيلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز