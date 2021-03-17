حمدان بن زايد: رؤية حكيمة لقائد استثنائي ونقلة عملاقة في مسيرة بناء الوطن

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»، يمثل رؤية حكيمة لقائد استثنائي ونقلة عملاقة في مسيرة بناء الوطن.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2021 «عام الخمسين» رؤية حكيمة لقائد استثنائي ونقلة عملاقة في مسيرة بناء الوطن، نفخر بإنجازات وطننا الغالي واستعدادنا للانطلاق بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق لوطننا، 50 عاماً ستسطر تطلعاتنا.. أحلامنا.. ستنقل همة وطن وتفرد قادة وريادة شعب».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز