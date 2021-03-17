بتوجيهات حاكم الفجيرة.. دائرة الأشغال والزراعة تبدأ تأهيل منطقة «الصرم»

المصدر: الفجيرة - وام

باشرت دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة تأهيل منطقة «الصرم» في الإمارة، في إطار تعزيز الجانب السياحي فيها، حيث تشكل «الصرم» بيئة سياحية جاذبة، بسبب طبيعتها الجبلية المتميزة.

وأكد سالم المكسح مدير دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة، أن الدائرة ستزرع أشجار السدر في المنطقة، لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بزراعة المنطقة وتأهيلها، تهدف إلى الحفاظ على البيئة وضمان تنوعها الحيوي، وزراعتها بأنواع من الأشجار والنباتات التي تتوافق مع بيئتها الطبيعية.

وأوضح المكسح أن بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال ستشرفان على زراعة أشجار السدر، وستبثان رسائل توعوية، تدعو إلى المحافظة على الطبيعة مع تسيير دوريات رقابية، مشدداً على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين والعابثين بالبيئة.

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