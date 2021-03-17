أنور قرقاش: تقاليد الإمارات في تكريم أبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تقاليد الإمارات في تكريم أبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «كل الشكر والمحبة إلى أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإلى كل منسوبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي على حفل التكريم المؤثر النابع من القلب. تقاليد الإمارات في تكريم أبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة. وعملنا المخلص مجتمعين يجدد الأداء والعطاء لرفعة وطننا».

وأضاف معاليه: «وتبقى، من حفل التكريم، تتردّد كلمات الأخ الفاضل زكي نسيبة، الذي روى كيف جاء إلى الإمارات، لينال شرف العمل مع الشيخ زايد رحمه الله ويتولى فيها أرفع المناصب وينال أعلى الأوسمة. نعم، الإمارات بلاد العرب الوفية تكافئ العطاء بالعطاء والإخلاص بالإخلاص. وهي موطني الذي لا أرى أجلّ منه».

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