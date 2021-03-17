لؤي بالهول: عام الخمسين انطلاقة جديدة في مسيرة وطن

المصدر: دبي - البيان

قال سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 عام الخمسين في دولة الإمارات: يمثل عام الخمسين انطلاقة جديدة في مسيرة وطن، استمد من عزيمة الآباء المؤسسين إرادة حققت الإنجازات، وصنعت رغم التحديات نموذجًا ملهمًا في الطموح الذي لا يعرف مستحيلًا، فاستطاعت الإمارات أن ترسخ في خمسة عقود مكانتها الرائدة والمتميزة إقليميا وعالميا في شتى الميادين.

وتابع سعادة د. بالهول: يشكل هذا العام دعوة جديدة إلى مواصلة الجهود التي تمضي بالدولة إلى مزيد من التميز في مدارج المجد والتقدم، بتطلعات تعي أهدافها، وتدرك رسالتها الوطنية، متسلحةً بدعم القيادة الرشيدة، ومؤمنة بقيم إنسانية راسخة يتكامل فيها بناء الإنسان والأوطان.

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