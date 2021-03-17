«جنرال إلكتريك» تزود محطة الحمرية للطاقة في الشارقة بأول توربينات غازية من طراز HA

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أول توربينين غازيين من طراز HA من «جنرال إلكتريك» وتجري عمليات تركيبهما الآن في محطة الحمرية المستقلة في الشارقة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها 1.8 غيغاواط. وسيمثل هذا المشروع أكثر محطات الطاقة الكهربائية كفاءة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وسيسهم بتحقيق هدف استراتيجية الإمارات للطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء.

وتحرص «جنرال إلكتريك» على تزويد ثلاثة توربينات من طراز 9HA.01 وتقنيات توليد الطاقة الكهربائية الأخرى إلى المحطة. وستقدم قطع التبديل وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة الكهربائية في الموقع لفترة تبلغ نحو 25 عاماً.

ووقع شريكا التطوير «جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة» و«سوميتومو» اليابانية اتفاقية شراء الطاقة الممتدة لنحو 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في عام 2018 لتطوير وبناء وتشغيل المحطة. وبعد إتمام صفقة التمويل في 2019، شكل شركاء التطوير إلى جانب «شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ذراع الاستثمار التابعة لحكومة الشارقة، مشروعاً لتأسيس شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة.

وقال سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: «يتماشى مشروع محطة الحمرية مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتلبية الطلب في إمارة الشارقة على الطاقة الكهربائية، وخطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 والرامية لتعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لتصل إلى 4600 ميغاواط».

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