شرطة الشارقة تحتفل بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، ونادي سيدات وادي الحلو بيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، حيث أقيمت بهذه المناسبة فعاليتان، اشتملت الفعالية الأولى على تنظيم احتفالية افتراضية بمشاركة 100 طالب من مدرسة الغافية للتعليم الأساسي ح1، تضمنت مسابقات وفقرات خاصة بفنون صناعة اللعب، وهدفت بذلك إلى تعزيز حق الطفل في اللعب، والتوعية بحقوقه كافة، حتى ينمو في بيئة صحية وآمنة، وداعمة لقدراته ومهاراته، مما يعود عليه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع.

كما تضمنت الفعالية الثانية والتي أقيمت بحديقة وادي الحلو على أنشطة متنوعة تمثلت في تقديم رسالة توعوية لأطفال الإمارات قدمتها شخصية «الشرطي الصغير» اشتملت على توعية الأطفال بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء اللعب لحمايتهم ووقايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبما يلبي جميع حقوقهم الأساسية مثل حق اللعب، وحق الصحة والتعليم في بيئة آمنة وصحية.

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