اعتماد القائمة الأولى للمستفيدين من تحول قرار الدعم السكني للمنحة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس القائمة الأولى للمستفيدين من تحول قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة لسنة 2021 وعددهم 61 مستفيداً بمبلغ قدره 18 مليوناً و900 ألف درهم توزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق الإمارة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الاجتماع - الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات والأصعدة بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير منظومة العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية، وأبدى المجلس عدداً من الملاحظات حول المذكرة ووجه الدائرة بتضمين هذه الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الـ 13 لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً، وسيناقش فيها مشروع قانون بإعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز