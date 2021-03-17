175 وظيفة للمواطنين في بلديات الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تم اعتماد 175 وظيفة في مجال الرقابة والتفتيش الميداني في بلديات إمارة الشارقة تستهدف فئة الذكور من حملة المؤهل الجامعي والثانوية العامة، بتكلفة مالية تقدر بـ 3,992,225 درهم شهرياً، وتقدر بـ 47,906,700 درهم سنوياً ضمن التكلفة الإجمالية لموازنة الوظائف لعام 2021 وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن خلال العام الجاري على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، أنه تم اعتماد وظائف التفتيش بعد التنسيق مع بلديات إمارة الشارقة، وحصر وتحديد احتياجاتها من الموظفين في وظائف الرقابة والتفتيش، والدرجات المالية المخصصة لهذه الوظائف.

وأوضح أنه بعد حصر كافة السير الذاتية المتوفرة في قاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية وفق متطلبات شغل الوظائف المتاحة في مجال الرقابة والتفتيش ببلديات إمارة الشارقة، تم إجراء المقابلات الوظيفية الافتراضية للمرشحين لوظائف الرقابة والتفتيش من قبل اللجنة المختصة للمقابلات الوظيفية بالبلديات، وبحضور ممثل من دائرة الموارد البشرية، لاختيار من تتوافق فيهم شروط التعيين لشغل الوظائف.

وأكد أنه يتم إبلاغ المرشحين بمواعيد المقابلات بواسطة الرسائل النصية، وكذلك إرسال نتيجة المقابلة بعد إجراء المقابلة من خلال إرسال رسالة نصية للمرشح توضح اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه للمقابلة الوظيفية.

وقال إن هذه التوجيهات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لبناء وتنمية الإنسان وتدعيم انخراطه في جميع الميادين التي تخدم المجتمع وتأكيداً من سموه على أهمية استثمار مخرجات التعليم في خدمة احتياجات سوق العمل والمساهمة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في الإمارة .

وأشاد بالدور التكاملي بين جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوظيف المستهدفة خلال عام 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز