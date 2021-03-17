حملة تفتيشية على عربات الأغذية في الحديريات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة، حملة تفتيشية على المطاعم المتنقلة عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة في منطقة شاطئ جزيرة «الحديريات» بأبوظبي للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان وصول غذاء آمن وسليم لكل المستهلكين في إمارة أبوظبي.

رافق الحملة التفتيشية مختبر الأغذية المتنقل التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تم أخذ عينات عشوائية من الأطعمة والمشروبات التي تقدمها هذه المطاعم المتنقلة وذلك لفحصها والتحقق من مدى سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وركزت الحملة على التأكد من التزام عربات بيع الأغذية والمشروبات السريعة بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: تحرص الهيئة على تنظيم حملات وزيارات دورية بشكل مستمر لضبط الممارسات الخاطئة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية لكل المنشآت الغذائية.

وقال محمد المنصوري مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إنه تم تدشين خدمة توفير الفحوصات الغذائية في الميدان عبر المختبر المتنقل.

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