«طرق دبي» تطبق تقنيات متقدمة في مجال الأبنية الخضراء بمحطات المترو والترام

المصدر: دبي - البيان

تطبق هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبدأ الاستدامة في جميع أعمالها وأنشطتها ومنشآتها الحيوية بطريقة فعّالة تحقق من خلالها إنجازات في توفير الطاقة والمياه، الذي يلعب دوراً بارزاً وحاسماً في تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة مما يحقق توفيراً في النفقات والحد من الإسراف والحفاظ على الموارد بجميع أنواعها وأشكالها، وقد حققت الهيئة نتائج رصينة بعد تطبيق استراتيجيات فعّالة في مجال الأبنية الخضراء في محطات مترو وترام دبي.

وتسعى الهيئة إلى الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات الجديدة ومعايير الأبنية الخضراء، ومن بين التقنيات، التي طبقتها الهيئة في مجال الأبنية الخضراء نظام التبخر لتخفيض الحرارة (Adiabatic Evaporative System).

ويعمل هذا النظام عن طريق تركيب وسادات تبريد على جدار محطات المترو والترام تعمل على تقليل درجة الهواء الخارجي الداخل إلى المحطة بدرجة تتراوح بين (8 – 10) درجة مئوية مما يقلل الحمل على أنظمة التكييف وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة بنسبة (10% - 15%).

تكييف

ويستخدم نظام التحكم في التكييف وجودة الهواء (Environmental Control System)، الذي يعمل على تحليل بيانات حالة الطقس وجودة الهواء داخل المحطات الخوارزميات لتحديد أوقات وآلية التشغيل لضمان الاستغلال الأمثل للمعدات وتوفير الطاقة. بالإضافة إلى محطة إعادة تدوير المياه المكثفة (Condensate Water Recycling Plant)، ويعمل هذا النظام على تجميع المياه المكثفة الناتجة عن عمليات التبريد في خزان ويتم إعادة تدويرها.

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