إيقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات في مراكز «تدبير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضوابط جديدة لتعامل مراكز الخدمة «تدبير» مع «الباقة المرنة اليومية»، حيث تم إيقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات في المراكز، والاكتفاء فقط بتوفير هذه الفئة من العمالة لمدة تزيد على سبعة أيام، ولأسرة واحدة فقط، وعدم استبدالها خلال فترة التعاقد أو تنقلها لدى أسر أخرى.

تنسيق

يأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك في إطار مواصلة الدولة بتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقضي الاجراءات الجديدة للباقة المرنة إلزام مراكز تدبير بإجراء فحص كورونا للعمالة المساعدة قبل تسليمها إلى الأسرة أوصاحب العمل بمدة لا تزيد على 48 ساعة.

ودعت الوزارة المراكز إلى تمكين العمالة المساعدة لديها من تلقي لقاح كورونا المستجد.

يذكر أن مراكز الخدمة (تدبير) توفر باقات أخرى لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة حيث تشمل هذه الباقات استقدام عامل مساعد من خارج الدولة حيث يسدد المتعامل تكلفة الاستقدام لمرة واحدة ضمن سقوف سعرية موحدة لا تشمل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.

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