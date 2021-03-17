وفد «محمد بن راشد للمعرفة» يزور «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

زار جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وكان في استقباله خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث اطلع خلال الزيارة على جاهزية إسعاف دبي، في مواجهة الأزمات والتعامل معها، وأثنى على ما قدمته من جهود كبيرة منذ بداية جائحة كورونا، إضافة إلى سرعة استجابتها للبلاغات.

واطلع جمال بن حويرب خلال زيارته على عرض تفصيلي لكافة الخدمات الإسعافية التي تقدمها المؤسسة، وآلية استلام البلاغات وتوزيع النقاط الإسعافية، كما اطلع على آليات وتجهيزات المؤسسة في مواجهة الأزمات والكوارث، والتي مكّنتها من التعامل بكفاءة مع كافة الأزمات، وفق أعلى المعايير.

فخر

وفي تصريح له حول الزيارة، قال بن حويرب: نفخر بالجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في سبيل خدمة المجتمع، وتوفيرها مقومات الأمن الصحي باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، وهذا ما يجعل من هذه المؤسسة العريقة رائدة في أعمالها، ودرعاً قوياً في وجه الحالات الطارئة التي تعترض الأفراد في حياتهم.

وأثنى على الخدمات التي تقدمها إسعاف دبي، ونجاحها في تحقيق زمن استجابة قياسي للبلاغات، وتجهيزاتها المتطورة التي تعزز قدرتها بشكل مستمر.

وقال بن دراي إن المؤسسة اعتمدت الابتكار منهجاً في مواجهة الأزمات والكوارث، كما حرصت على تجهيز أسطولها بالتقنيات الأحدث عالمياً في مجال الخدمات الإسعافية.

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