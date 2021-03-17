سعود بن صقر: «عام الخمسين» محطة نقف فيها على ما تم إنجازه ونستعد للخمسين القادمة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن عام الخمسين يجسد رحلة وطن بدأ من قلب الصحراء ووصل إلى أبعاد الفضاء، وهو محطة نقف فيها على ما تم إنجازه ونستعد عبرها للخمسين القادمة ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عبر «انستغرام»: «عام الخمسين يجسد رحلة وطن بدأ من قلب الصحراء ووصل إلى أبعاد الفضاء.. عام الخمسين هو محطة نقف فيها على ما تم إنجازه ونستعد عبرها للخمسين القادمة ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه: «جميعنا جزء من هذه الرحلة التي بدأها المغفور له زايد والآباء المؤسسون وتتواصل بحكمة ورؤية سديدة للقيادة الرشيدة.. آمالنا كبيرة وهمتنا وسواعدنا تنتظر المزيد من العمل لاستمرار مسيرتنا الحضارية، وبناء نموذج ملهم ركيزته الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية، وترسيخ أسمى قيمنا النبيلة القائمة على الخير والسلام والتسامح».

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