موزة بنت مبارك: عام الخمسين نظرة ثاقبة لاستشراف مستقبل الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين» يترجم رؤية استشرافية خلاقة ونظرة ثاقبة لاستشراف مستقبل الوطن في نصف قرن مقبل.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان في تصريح لها بهذه المناسبة: تسعى قيادتنا الرشيدة من خلال هذا الإعلان إلى شحذ الهمم وفتح آفاق الفكر والإبداع أمام أبناء وبنات الوطن للمساهمة بجهدهم وعطائهم في رسم ملامح هذه المسيرة المباركة التي تمثل حلقة جديدة في سجل المجد لدولة الإمارات وهو مجد أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه من الآباء المؤسسين الذين بنوا دولة حديثة تأخذ بأسباب العلم والتقدم وصولاً إلى النهضة الحضارية والازدهار الذي نراه اليوم في حياتنا اليومية وفي كل ميادين العمل والإنتاج.

وأكدت أن دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة كواحدة من الدول المتقدمة على مستوى العالم.

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